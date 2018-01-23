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Путин предложил ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин предложил ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей — понижение квалификации.  Об этом он заявил на торжественном собрании, посвященном 95-летию со дня основания Верховного суда РФ.

«Предлагается ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей — понижение квалификационного класса, разумеется, [нужно] определить критерии, четко отделяющие судебную ошибку от дисциплинарного проступка», — приводит его слова ТАСС.

21 января стало известно, что Верховный суд готовит законопроект, в котором юридически определено, что такое «допустимая ошибка» судьи и какие из них можно считать дисциплинарным проступком.

Предполагается, что принятие такого закона станет важным шагом на пути совершенствования института дисциплинарной ответственности судей.

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