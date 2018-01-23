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Путин призвал действовать аккуратно в реформировании судебной системы

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Реформирование судебной системы и связанные с этим законодательные изменения должны приниматься взвешенно, без спешки и не иметь обратной силы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что Верховный суд уже подготовил ряд поправок, которые касаются как процессуальной, так и организационной форм судебной деятельности.

«Я внимательно их изучил <…> считаю, что они должны способствовать совершенствованию законодательных основ судопроизводства», –– сказал Путин в ходе торжественного собрания в честь 95-летия со дня основания Верховного суда РФ.

Президент подчеркнул, что все предложения по реформе должны быть тщательно изучены и проанализированы еще раз.

«Принимать решения нужно без всякой спешки. И, безусловно, в этой сфере деятельности, очень тонкой и важной для государства, действовать нужно аккуратно. Вновь принимаемые законодательные нормы, вне всякого сомнения, не должны иметь обратной силы», –– подчеркнул Путин.

Помимо этого, российский лидер предложил ввести новую меру дисциплинарной ответственности судей — понижение квалификации.

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