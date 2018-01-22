Путин упростил форму ответа военных командованию в уставе ВС России

Президент России Владимир Путин внес изменения в устав внутренней службы Вооруженных сил страны. Текст соответствующего указа опубликован на официальном интернет‐портале правовой информации.

Согласно документу, строй солдатского подразделения в случае получения благодарности от командира должен отвечать отныне «Служим России». Если же поздравление или благодарность получает один солдат, то должен ответить «Служу России».

В том случае, если командир поздравляет находящееся в строю подразделение, военные отвечают протяжным троекратным «Ура», сообщает телеканал «360».

Отметим, ранее солдаты должны были отвечать в подобных ситуациях «Служу Российской Федерации».