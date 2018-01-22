Александр Грушко назначен замминистра иностранных дел России

Бывший постпред РФ при НАТО в Брюсселе Александр Грушко был назначен замминистра иностранных дел. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Грушко Александра Викторовича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в тексте указа.

Президент также освободил Грушко от должности постоянного представителя РФ при НАТО.

Александр Грушко родился 25 апреля 1955 года в Москве, в 1977 году он окончил МГИМО. С 2005 по 2012 год являлся заместителем министра иностранных дел России, с 2012 года был назначен представителем РФ при Организации Североатлантического договора в Брюсселе. В 2004 году Грушко был присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Ранее Путин назначил нового посла РФ в Уругвае. Им стал Николай Софинский, сменивший на этом посту Алексея Лабецкого.