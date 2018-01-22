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Путин провел телефонные переговоры с Назарбаевым

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, сообщает Кремль.

«По инициативе казахстанской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — говорится в сообщении.

Стороны обсудили официальный визит Назарбаева в США, где состоялись его переговоры с американским президентом Дональдом Трампом. Кроме того, лидеры России и Казахстана обменялись мнениями, касающимися ситуации в Афганистане, Сирии, а также на Корейском полуострове и на Украине.

15 января итальянский премьер Паоло Джентилони провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, стороны обсудили ситуацию в Сирии. 3 января состоялись телефонные переговоры президента России с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Телефонная беседа состоялась по инициативе индийской стороны.

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