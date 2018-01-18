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Путин обратил внимание на перспективы сотрудничества ЕАЭС и КНР

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российский лидер Владимир Путин в обращении к главам государств – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) отметил большие перспективы в подписании соглашения о сотрудничестве между интеграционным объединением и Китаем.

Как сообщается на сайте Кремля, президент РФ подчеркнул, что ключевое значение для обеспечения развития ЕАЭС имеет поддержание тесного, взаимовыгодного сотрудничества с другими государствами и интеграционными объединениями.

Путин обратил внимание, что зона свободной торговли с Вьетнамом успешно функционирует с 2016 года и РФ рассчитывает на создание аналогичных зон с Египтом, Израилем, Индией, Ираном, Сербией и Сингапуром. «Убежден – ЕврАзЭс и китайская инициатива «Один пояс, один путь» могут эффективно дополнять друг друга», — говорится в тексте обращения главы российского государства.

Ранее портал iz.ru сообщил, что президент РФ Владимир Путин в обращении к главам ЕАЭС отметил важность развития цифровой экономики.

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