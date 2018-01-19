Путин обсудил на Совбезе новый украинский закон по Донбассу

Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ новый украинский закон по Донбассу.

На совещании присутствовали российский премьер Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и другие постоянные участники Совбеза РФ.

Как сообщает информагентство «РИА Новости», участники обменялись мнениями относительно принятого недавно нового закона по Донбассу. Они обратили внимание, что этот закон может самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского регулирования. В этом контексте была подчеркнута безальтернативность Минских соглашений и «нормандского формата».

Ранее портал iz.ru сообщал, что МИД РФ отреагировал на закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной радой Украины.