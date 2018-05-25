Губернаторы ждут переизбрания через праймериз

Губернаторы, которые отработали больше одного срока и намерены переизбраться в единый день голосования в сентябре, будут утверждены кандидатами от «Единой России» на праймериз через региональные конференции. Таким образом главы субъектов хотят заявить о своей готовности бороться за свой пост на выборах, так как выдвижение от ЕР демонстрирует местным элитам поддержку федерального центра. Речь идет, в частности, о главах Магаданской и Владимирской областей, а также Хабаровского края, Хакасии и Чукотского автономного округа. Проведение таких конференций было согласовано с федеральным руководством ЕР, однако инициатива их проведения исходила от самих регионов. Единороссы считают, что таким образом губернаторы взяли инициативу в свои руки. Собеседники «Известий», близкие к руководству партии, добавляют, что решение о согласовании с федеральным центром принято не по всем губернаторам. Эксперты полагают, что главы регионов, утвержденные через партконференции, останутся на своих постах.

В единый день голосования, 9 сентября, россиянам предстоит выбрать семь губернаторов. Мэр Москвы Сергей Собянин, скорее всего, пойдет самовыдвиженцем, сообщили «Известиям» в ЕР, а губернатор Подмосковья Андрей Воробьев еще не заявлял о желании переизбраться. Остальные намерены выдвигаться от «Единой России». С этой целью в течение мая будут проведены партийные «губернаторские конференции». Для главы субъекта выдвижение на новый срок от «Единой России» является своеобразным инструментом демонстрации местным элитам его поддержки со стороны федерального центра, считают в партии.

В Хабаровском крае региональный политсовет включил губернатора Вячеслава Шпорта в списки кандидатов еще 11 мая. Главу Республики Хакасия Виктора Зимина внесли в них 23 мая, руководитель Владимирской области Светлана Орлова вошла в списки 22 мая, а глава Чукотки Роман Копин — 11 мая.

— Единственный вопрос возник по губернатору Магаданской области Владимиру Печеному. В силу возраста — а ему в этом году будет 68 лет — он, возможно, не будет выдвигать свою кандидатуру. Так или иначе, региональный политсовет будет принимать решение 28 мая, — сообщил «Известиям» собеседник в партии.

По его словам, федеральное руководство ЕР уже согласовало «губернаторские конференции» четырем регионам. Однако инициатива об их проведении поступила от самих субъектов, а не от федерального руководства партии.

Другой собеседник «Известий» в «Единой России» уточнил, что в администрации президента (АП) вопрос по губернаторам пока окончательно не решен.

— В АП вопрос о согласовании повторного выдвижения этих губернаторов находится на стадии обсуждения. Вариант того, что отработавшие больше одного срока главы субъектов не получат согласования из Москвы, — вполне реален, — рассказал «Известиям» собеседник, близкий к администрации президента.

По его словам, несмотря на формальный характер «партийных конференций», сами губернаторы с удовольствием приняли участие в этих мероприятиях. Все они прошли в двухнедельный период в середине мая. При этом в регионах, где также состоятся выборы, но врио губернаторов были назначены президентом, партконференции прошли в конце апреля.

По мнению политолога Андрея Колядина, партийные праймериз в регионах подотчетны губернаторам, которые могут определить список необходимых по регламенту конкурентов. «Засидевшиеся» главы субъектов будут держаться за посты всеми доступными способами, считает он.

— Естественно, губернаторы хотят остаться. Зачастую это желание может быть продиктовано желанием сохранить «статус кво». Но при этом они до последнего момента не знают, какое решение будет принято в Москве, — сказал политолог.

Именно поэтому, уверен эксперт, формальные предвыборные процедуры они проводят в автоматическом режиме — важно выполнить функцию первого лица региона в надежде на лучший финал.

— Сегодняшняя ситуация несколько отличается от тех кадровых решений, которые принимались до президентских выборов. Тогда замены проводились с целью разрешения застоявшихся конфликтов. Сейчас тренд на обновление может быть продиктован установкой на обновление власти, — добавил он.

Политолог Аббас Галлямов считает, что губернаторы, утвержденные на партконференции, уже получили одобрение на переизбрание.

— Среди губернаторов нет революционеров, способных на самостоятельные действия без оглядки на Кремль. Нет никаких сомнений, что все они дождались согласования своих кандидатур и только затем начали действовать, — считает эксперт.

По его мнению, нестыковки по срокам и механизмам имеют исключительно технический характер. Он также полагает, что характерные для последних двух лет массовые волны отставок губернаторов вряд ли повторятся в 2018 году.