100 дней от приказа

Большинство новых врио губернаторов, назначенных на должности прошлой осенью, успешно и без конфликтов «приземляются» в своих регионах. Исключения составляют лишь те субъекты, в которых стоит задача искоренения местной коррупции. Такой вывод содержится в докладе фонда «Особое мнение» и Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ, экспертная площадка администрации президента) «Вторая волна обновления состава глав субъектов РФ-2017: первые итоги». В документе, с которым ознакомились «Известия», приводится анализ первых 100 дней работы 11 врио глав регионов «осеннего призыва». Эксперты отмечают, что чаще всего управленцы делают упор на решение социально-экономических проблем, которые в дальнейшем могут стать основой повестки предвыборной программы кандидатов в губернаторы.

Почти все врио в том или ином виде сосредоточились на социально-экономической повестке, говорится в докладе. В документе приводятся примеры наиболее ярких инициатив, реализованных назначенцами за первые 100 дней. Так, крен в сторону решения социальных вопросов заметен у Дмитрия Азарова (Самарская область), который вернул отмененные социальные льготы пенсионерам и ветеранам, и Александра Цыбульского (Ненецкий автономный округ), проиндексировавшего социальные выплаты. К этой же группе эксперты относят Александра Буркова (Омская область), Михаила Ведерникова (Псковская область), Станислава Воскресенского (Ивановская область) и Андрея Травникова (Новосибирская область).

Тем временем на развитии экономики сконцентрировались Глеб Никитин (Нижегородская область), который договорился о выделении «Россетями» дополнительных 3,5 млрд рублей инвестиций на областную электроэнергетику, а также Андрей Тарасенко (Приморский край), Александр Усс (Красноярский край). После прихода Андрея Клычкова в Орловскую область регион смог заменить коммерческий кредит бюджетным, а за время работы Владимира Васильева в Дагестане субъект получил 3,2 млрд рублей дотаций из федерального центра.

В то же время у Васильева — особая повестка, подчеркивают авторы доклада. Среди других назначенцев его выделяет борьба с коррупцией, замешанной на национальных кланах, и проблема наведения порядка в республике.

Политическая повестка, по словам экспертов, чаще всего складывается вокруг взаимоотношений врио руководителей регионов с главами административных центров. В большинстве субъектов не зафиксированы конфликты с местными элитами. С одной стороны, это объясняют взвешенным подходом самих врио, с другой — неготовностью местных элит к открытому конфликту с президентскими назначенцами. Девять из 11 врио губернаторов предпочли ограничиться минимальными структурными перестановками. Но существенные изменения, по мнению экспертов, могут произойти после президентских выборов.

Успешно влиться в новые регионы и команды назначенцам позволила и собственная подготовка, и общественный настрой, объясняет член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

— Общество демонстрирует потребность в изменениях, оно готово воспринимать новые лица, сейчас нет понятия «свой-чужой», что позволяет новому поколению губернаторов входить в работу безболезненно, — сказал он.

Там, где меняли непопулярных губернаторов, новые назначенцы получили некоторый аванс, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. К тому же, по его мнению, сказывается эффект грядущих президентских выборов, в свете которых необходимо демонстрировать консолидацию.

— Пока политическое лицо новой когорты губернаторов не сформировалось, вокруг них существуют некие ожидания, связанные с их федеральным опытом или связью с регионами. По-настоящему стрессовых ситуаций, которые позволили бы оценить политический потенциал новых назначенцев, пока не возникало, — отметил он.

Основные риски для новых врио связаны с социально-экономическими перспективами региона, считают эксперты. Зачастую у граждан завышенные ожидания, подчеркивает Михаил Виноградов: многим кажется, что государство в состоянии поправить дела на предприятиях вне зависимости от того, насколько то или иное муниципальное образование экономически самодостаточно.