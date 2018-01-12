«Главное, чтобы все региональные команды работали эффективно»

Владимир Путин встретился с полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александром Бегловым. Новый полпред доложил главе государства о планах по решению вопроса с нехваткой мест в детских садах и школах в 2018 году. Также Александр Беглов обсудит с главами субъектов округа активизацию процесса по расселению граждан из аварийного жилья.

В начале встречи президент отметил, что новый полпред хорошо знает ситуацию в округе.

— Александр Дмитриевич, что касается Северо-Запада, Петербурга, вам ничего здесь рассказывать не нужно. Вы сами родом из Петербурга фактически, петербуржец, человек вы опытный: и в Питере работали, и в Центральном федеральном округе работали, и в правительстве, и в администрации президента, — подчеркнул Владимир Путин. — Но хотел бы тем не менее услышать ваши оценки того, как, вы считаете, складывается ситуация на Северо-Западе России, в крупнейшем центре страны, в городе Санкт-Петербурге. Что вы видите в качестве важнейших задач на ближайшее время для региональных команд, для федерального центра, для того, чтобы Северо-Запад — и Питер, в частности, — поддержать?

Александр Беглов поблагодарил главу государства за назначение и подтвердил, что хорошо знаком с обстановкой в регионе, так как работал в Санкт-Петербурге и некоторое время был первым заместителем полномочного представителя президента в СЗФО.

— Прежде всего хотел доложить о том, что новогодние праздники прошли в штатном режиме, у нас не было каких-то чрезвычайных ситуаций. Были определенные отключения электроэнергии в Карелии и ряде других регионов, но дежурные команды работали, поэтому всё восстанавливалось в срок. Хотя проблемы в этом отношении есть и над этой темой мы будем работать, будем докладывать, — рассказал Александр Беглов.

Новый полпред в СЗФО также сообщил, что была проведена проверка исполнения майских указов президента в части выплат заработных плат бюджетникам — учителям и врачам.

— Что касается госструктур и местного самоуправления, военных, то зарплата выплачивается день в день, здесь нарушений нет. Коммерческие структуры на сегодняшний день имеют задолженности. Поэтому совместно с прокуратурой по вашему поручению мы держим этот вопрос на контроле. Есть определенные подвижки, но над этим вопросом будем еще работать, — сообщил он.

В первом полугодии 2018 года, по словам Александра Беглова, планируется решить вопрос с нехваткой мест в детских садах, а до конца года — проблему вторых смен в школах.

— Где она наиболее остра? — уточнил Владимир Путин.

Полпред перечислил регионы, где сохраняются вторые смены из-за нехватки школ: Республика Карелия, Архангельская и Мурманская области.

Еще одна проблема — отставание по срокам в программе переселения граждан из аварийного жилья. Александр Беглов пообещал провести встречи по этому вопросу с каждым губернатором Северо-Западного федерального округа.

— Главное, чтобы все региональные команды, как я уже говорил, работали эффективно над решением вопросов, о которых вы сказали. Их на самом деле больше, но я очень рассчитываю на то, что вы критически будете подходить к реалиям, с которыми люди сталкиваются на местах, и будете нацеливать соответствующие структуры власти — муниципальные, региональные — на решение этих вопросов, — заметил Владимир Путин.

Александр Белов был назначен полпредом президента в СЗФО в декабре прошлого года.