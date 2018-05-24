Выборам подбирают дату

Решение о новой дате Единого дня голосования (ЕДГ) пока не принято — в администрации президента обсуждаются варианты от его отмены до введения двух дат весной и осенью. Об этом сообщили собеседники «Известий», близкие к АП. В 2018 году выборы, как и было запланировано изначально, пройдут 9 сентября. Перенос даты ЕДГ будет обсуждаться рабочей группой по совершенствованию избирательного законодательства при администрации президента уже осенью, заявила вчера глава Центризбиркома Элла Памфилова. Ранее глава ЦИК предложила перенести Единый день голосования с начала сентября на конец октября. В экспертной среде оснований для переноса даты выборов не видят.

Единый день голосования — второе воскресение сентября — был введен в России в 2012 году. До этого региональные и муниципальные выборы проходили два раза в год, в марте и в октябре.

16 мая на заседании ЦИК Элла Памфилова предложила перенести дату голосования на конец октября, поскольку в начале сентября, по ее мнению, «многие еще в отпусках и вообще мертвый сезон».

— Нам надо изменять, и мы вышли с такой инициативой — изменить дату единого дня голосования. Потому что явно сентябрь — неудачное время, самое неудачное, — сказала она.

Два собеседника в ЦИК заявили «Известиям», что это личная инициатива Эллы Памфиловой и ее разделяют не все члены комиссии.

— У ЦИК удобная позиция — ждать. А сбор урожая на даче, отпуск, погода и прочее — не аргумент для переноса, — сказал один из собеседник «Известий».

Главы двух профильных комитетов в Госдуме и Совете Федерации высказались против переноса ЕДГ. Так, председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил «Известиям», что не видит для этого серьезного обоснования.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников (Единая Россия) в беседе с «Известиями» подчеркнул, что избирательное законодательство должно быть стабильным.

— Лучше будет, если мы лет 10–15 поработаем по тем правилам, которые существуют. Явные ошибки нужно, конечно исправлять, но это к ним не относится. Люди, власти, избирательные комиссии и все-все должны привыкнуть, что именно так должно быть. Я бы предпочел определенность, нежели постоянные изменения, — сказал он.

Такие инициативы необходимо обсуждать с депутатами, избирательными комиссиями и гражданским сообществом, полагает парламентарий.

Три собеседника «Известий», близких к администрации президента, сообщили, что тема переноса ЕДГ специально не поднималась, однако «это такой вопрос, который обсуждается всегда».

— В АП есть разные точки зрения по этому вопросу. Так, например, есть мнение, что дату можно сдвинуть, но нет однозначного ответа, на какое время: то ли на март, то ли на октябрь-ноябрь. Существует также позиция, что необходимости что-либо менять нет, — пояснил один из них.

Главным аргументом за введение нынешней системы с ЕДГ в сентябре была и остаётся идея синхронизации политического и бюджетного цикла, напомнил глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Это делается, чтобы вновь избранная Госдума, губернатор или региональное законодательное собрание могли начинать свою работу именно с уточнения и принятия бюджета на следующий год.

— Противники проведения ЕДГ в сентябре говорят о том, что в первой половине сентября, на фоне выхода из отпусков и дачного сезона, явка на выборах оказывается ниже. Сторонниками переноса ЕДГ или отказа от него выступают представители малых партий, которым сложно вести много кампаний одновременно, и политтехнологи — они хотят проводить больше кампаний в год. А также чиновники, партийные функционеры и работники избиркомов, для которых проведение выборов в сентябре оборачивается отменой или сокращением отпусков, — отметил эксперт.

Если нынешняя схема будет все-таки пересмотрена, то, скорее всего, остановятся на ранее существовавшей модели с двумя ЕДГ в год — весной и осенью, полагает Дмитрий Бадовский.

Наиболее удачной считают такую схему и члены Российской ассоциации политконсультантов, сообщил «Известиям» президент РАПК Алексей Куртов. Это позволит учесть особенности регионов и не затягивать на год переизбрания в нужных местах, пояснил он.

Президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов, в свою очередь, полагает, что ЕДГ можно в принципе отменить. В беседе с «Известиями» он напомнил, что инициатива о введении Единого дня голосования появилась еще в 2004 году, когда политическая система в стране только отстраивалась и существовал риск прохода во власть криминала или олигархата.

— Опасных элементов для конституционных перспектив страны уже нет, выборы должны перестать выполнять техническую роль и стать более содержательными. Когда срок полномочий законодательного органа или муниципальной власти, губернатора закончился, тогда и надо проводить выборы, — считает эксперт.

По его словам, большинство сроков окончания полномочий законодательных собраний и губернаторов привязаны к ЕДГ. Поэтому его резкая отмена невозможна — процесс будет постепенным и понадобится три или четыре года, чтобы все регионы успели подверстать свои сроки истечения полномочий к новым правилам, считает он.