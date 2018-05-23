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Законопроект о переносе единого дня голосования на октябрь внесут в Госдуму

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Фото: РИА Новости/Мария Сибирякова
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Экс-кандидаты в президенты готовы озвучить свои инициативы главе ЦИК Элле Памфиловой

Законопроект о переносе единого дня голосования на второе воскресенье октября в ближайшие дни внесут в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Об этом рассказал первый зампред комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству, заместитель руководителя фракции Михаил Емельянов.

«Мы считаем, что идея о голосовании в сентябре неудачна. Потому что агитация приходится на август, когда людей практически нет: они находятся на даче или в отпуске», — заявил он в беседе с RT.

Емельянов добавил, что, по его мнению, агитация в сентябре была бы «более эффективна и продуктивна». Он напомнил, что аналогичные предложения делала и глава ЦИК Элла Памфилова.

В настоящее время единым днем голосования является второе воскресенье сентября.

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