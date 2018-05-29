Вскрытые резервы

Звание самого молодого губернатора России перешло от главы Калининградской области Антона Алиханова 30-летнему Дмитрию Артюхову. Во вторник, 29 мая, президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. В тот же день стало известно имя преемника тюменского губернатора Владимира Якушева, возглавлявшего регион 13 лет. Подробнее — в материале портала iz.ru.

Игра в стулья

18 мая Владимир Путин одобрил предложения премьер-министра Дмитрия Медведева по новому составу правительства. В него, в частности, вошли два губернатора. Сергея Донского на посту министра природных ресурсов сменил руководитель Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин. Минстрой вместо Михаила Меня возглавил Владимир Якушев, руководивший Тюменской областью с 2005 года. «Нужно будет оперативно решить вопросы — я Вас прошу к этому тоже подключиться — по замене тех наших коллег, которые покидают свои прежние места работы», — заявил тогда глава государства. Имена сменщиков губернаторов, получивших повышение в кабмин, стали известны спустя чуть больше недели.

Врио губернатора Тюменской области назначен глава администрации столицы региона Александр Моор. 44-летний Моор — уроженец Тюменской области. Закончил региональный госуниверситет по специальности «экономист». Его карьерный путь начался с «Банка Тюменский кредит», через год после выпуска он уже занимал пост вице-президента по внешнеэкономической деятельности «Инвестиционного банка «Дипломат». После этого сменил еще два банка, в обоих получал руководящие должности.

В администрацию Тюмени Моор пришел в 2001 году в возрасте 27 лет на пост замдиректора департамента экономики. В 2005-м он за полгода с замдиректора департамента имущественных отношений Тюмени получил повышение до главы того же департамента. В тот момент и. о. главы города был Владимир Якушев (с 18 мая — глава Минстроя РФ). А потом Якушев стал губернатором Тюменской области после переезда Сергея Собянина в Москву. Александр Моор перешел в региональную администрацию вслед за начальником, став вице-губернатором. Спустя пять лет Моор вернулся в мэрию — депутаты гордумы единогласно одобрили его назначение главой администрации.

Леса не помеха

За несколько часов до публикации указа о назначении центр информационных коммуникаций «Рейтинг» обнародовал рейтинг эффективности мэров ключевых российских городов за апрель-май, составленный совместно с Финансовым университетом при правительстве России. На первой строчке оказался Александр Моор, обогнав в том числе столичного мэра Сергея Собянина — тот занял третье место. Тюменский градоначальник возглавил аналогичный список по итогам прошлого года.

В числе достижений городского чиновника эксперты выделили строительство дорожной развязки и мостов через Туру, шести детсадов и школы. В копилку достижений Александра Моора добавили и его обучение на курсах повышения квалификации РАНХиГС, так называемой «школы губернаторов». Кроме того, там напомнили, что глава государства подписал указ о награждении его медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Вместе с тем «раздражение жителей и экспертов вызвала вырубка более 360 деревьев в районе автовокзала». Кроме того, в рамках массовых проверок, организованных после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя Вишня», в Тюмени был обнаружен незарегистрированный торговый центр. Однако эти негативные факторы не смогли лишить Александра Моора первенства.

На новый уровень

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин отмечает, что конфигурация Моор вместо Якушева можно расценивать как «техническую замену и полную преемственность политики». Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов согласен, что в назначении прослеживается определенная преемственность. «Но здесь главное другое, — отметил эксперт в беседе с порталом iz.ru. — [Оправдался] тот подход к кадровой региональной политике, который применялся в прошлом году».

Для руководства субъектами подбираются компетентные кадры с региональным опытом управления и образованием, необходимыми для решения вполне определенных задач. Москва понимает, что основная часть работы по выполнению тех же пунктов президентского послания Федеральному собранию, отраженных в новых майских указах, проводится на местах, подчеркивает Мартынов.

Александр Моор не первый мэр, получивший повышение до губернатора. Два подобных назначения состоялись накануне: президент назначил врио главы Якутии 46-летнего мэра республиканской столицы Айсена Николаева, а врио губернатора Магаданской области — 57-летнего главу Нижнего Тагила Сергея Носова. В сентябре 2017 года на пост врио губернатора Самарской области поставили экс-мэра Самары Дмитрия Азарова. Эта тенденция свидетельствует о том, что «власть делает ставку на людей, которые способны работать со сложной средой», считает гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. «Городская среда в больших городах — она всегда сложная. И требует людей, способных решать внутриэлитные проблемы, проблемы взаимоотношений городских сообществ», — сказал он в беседе с порталом iz.ru.

Резкий старт

В случае с регионом «тюменской матрешки», оставшимся без руководителя после переезда в Москву Дмитрия Кобылкина, расклад иной. Врио губернатора Ямало-Ненецким автономным округом стал 30-летний Дмитрий Артюхов, с января 2016-го занимавший пост вице-губернатора по экономике. Антон Алиханов, возглавивший Калининградскую область в 30 лет, потерял звание самого молодого российского губернатора.

Артюхов-младший (отец молодого чиновника — депутат, руководитель фракции «Единая России» в Тюменской областной Думы Андрей Артюхов) — уроженец Ямала. Как и Александр Моор, закончил Тюменский государственный университет, после получил степень МВА в Сингапурском университете управления. До прихода на работу в администрацию работал в банке.

Дмитрий Артюхов трудился в аппарате главы региона шесть лет, прежде чем стать вице-губернатором. В 2014-м молодой человек стал помощником Кобылкина, занимался среди прочего контактами с иностранными инвесторами. По словам источников, Артюхов организовывал поездки начальника на экономические форумы, сопровождал его на встречах с инвесторами, в том числе за рубежом. На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), прошедшем 24-26 мая, уже в должности вице-губернатора он вошел в состав делегации региона вместе с Кобылкиным и его первым замом Алексеем Ситниковым.

До победного

В зоне ответственности Артюхова находились департаменты экономики и госзаказа, а также кураторство над Молодежным правительством. Самый молодой вице-губернатор на Урале на достигнутом не остановился и поучаствовал во всероссийском конкурсе «Лидеры России», где дошел до полуфинала. В апреле он принимал других участников в администрации Ямала, рассказывая им о вводе новых месторождений, работе арктического морского нефтеналивного терминала и магистральном нефтепроводе «Заполярье — Пурпе». «Не только добыча и транспортировка углеводородов формируют экономику региона, — объяснял Артюхов. — На Ямале активно развивается переработка энергоресурсов: увеличены мощности Пуровского завода по переработке конденсата и Вынгапуровского газоперерабатывающего завода; близится к вводу в эксплуатацию Новоуренгойский газохимический кластер».

«Тренд на молодых, перспективных, образованных управленцев и, самое главное, чувствующих ритм изменений, которые уже идут и которые предстоит за короткое время реализовать, это очень здорово», — уверен директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Может Артюхов и выходец из семьи управленцев, но очевидно, что он добился всего сам. Его нельзя сравнивать с негативным образом «ребенка начальника» из 1990-х — карьерный путь Артюхова доказывает, что тот пробил себе дорогу без сторонней помощи, считает собеседник агентства.