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Путин назначил Александра Моора врио губернатора Тюменской области

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Фото: Администрация города Тюмени/tyumen-city.ru
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Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области главу администрации Тюмени Александра Моора.

Должность главы региона освободилась после того, как прежний губернатор Владимир Якушев вошел в состав нового правительства России, возглавив Минстрой.

Александру Моору 44 года. Он был избран на пост главы администрации Тюмени в 2011 году. В 2016 и 2018 годах был назван лучшим мэром России по версии центра информационных коммуникации «Рейтинг». Среди его заслуг эксперты указывали масштабное строительство дорожных развязок и мостов, детских садов, а также организацию работы общественного транспорта.

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