Путин назначил Александра Моора врио губернатора Тюменской области

Президент России Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области главу администрации Тюмени Александра Моора.

Должность главы региона освободилась после того, как прежний губернатор Владимир Якушев вошел в состав нового правительства России, возглавив Минстрой.

Александру Моору 44 года. Он был избран на пост главы администрации Тюмени в 2011 году. В 2016 и 2018 годах был назван лучшим мэром России по версии центра информационных коммуникации «Рейтинг». Среди его заслуг эксперты указывали масштабное строительство дорожных развязок и мостов, детских садов, а также организацию работы общественного транспорта.