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Путин назначил врио губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Артюхова временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Кадровые перестановки связаны  с тем, что бывший глава региона Дмитрий Кобылкин вошел в состав нового правительства. Указом президента России он назначен на пост министра природных ресурсов и экологии.

Артюхов с 2016 года занимал пост заместителя губернатора ЯНАО. Ранее 30-летний чиновник работал в должности помощника главы региона и отвечал за взаимодействие с крупными инвесторами.

Ранее во вторник стало известно, что Путин намерен проинспектировать регионы, которые возглавляют исполняющие обязанности губернаторов. Информацию об этом после смены руководства Якутии и Магаданской области «Известиям» подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В настоящее время в стране насчитывается 12 таких регионов, не считая Тюменскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Новый состав правительства был утвержден 18 мая, в этот же день глава государства подписал указы о назначении министров.

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