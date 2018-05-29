Артюхов назвал неожиданным свое назначение на должность главы Ямала

Дмитрий Артюхов, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), назвал свое назначение на этот пост неожиданным. В то же время 30-летний руководитель субъекта РФ выразил президенту РФ слова благодарности за оказанное доверие.

«Когда впервые об этом услышал, было неожиданно. Самое главное — доверие тому курсу, которым Ямал развивался последние годы, которым занимался Дмитрий Николаевич Кобылкин (министр природных ресурсов РФ, экс-глава ЯНАО)», — приводит ТАСС слова Артюхова.

29 мая президент России Владимир Путин назначил вице-губернатора ЯНАО Артюхова на должность врио главы региона после того, как Дмитрий Кобылкин получил пост главы Минприроды РФ. Он руководил ЯНАО с 2010 года.

Накануне российский президент принял отставку по собственному желанию губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Помимо прочего, о своем уходе объявил глава Якутии Егор Борисов.

18 мая Владимир Путин одобрил кадровый состав нового правительства, предложенный премьер-министром Дмитрием Медведевым. В тот же день был подписан указ о назначении министров в новый кабинет.