Кобылкин рассказал о боевом настрое на посту главы Минприроды

Новый министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин рассказал о целях и задачах на посту главы ведомства. Он поделился своими планами в павильоне мультимедийного информационного центра «Известия» на ПМЭФ-2018, передает корреспондент iz.ru.

«Предстоит завершить начатое и, безусловно, сделать определенные изменения, поправки, дополнения, выбить, соответственно, денежные средства для реализации указа майского нового президента РФ. Вот это, в принципе, такая работа», — сказал министр.

Чиновник добавил, что также будет контролировать и помогать реализации судьбоносных проектов в Ямало-Ненецком автономном округе, где он до назначения министром был губернатором. Глава ведомства уверен, что президент РФ Владимир Путин назначит достойного кандидата, который обязательно продолжит эту серьезную работу.

Резюмируя вышесказанное, Кобылкин отметил, что в кресле министра ему непросто, но настрой у него боевой.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 24 по 26 мая. Девиз мероприятия — «Создавая экономику доверия».