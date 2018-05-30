Силовой стиль

Одного из старейших губернаторов России Александра Карлина сменил 47-летний председатель красноярского правительства Виктор Томенко. Почему это произошло и как оценивают работу Карлина, попытался разобраться портал iz.ru.

Третий пошел

Губернатор Александр Карлин объявил о сложении полномочий на заседании правительства Алтайского края в среду, 30 мая. «Вчера я подал заявление об отставке. В ситуации ротации кадров я счел правильным обратиться к президенту с таким заявлением», — так 66-летний чиновник объяснил свое решение, подчеркнув, что оно абсолютно добровольное и осознанное.

Его полномочия на посту главы региона должны были закончиться в 2019 году. Карлин стал третьим губернатором, подавшим в отставку на этой неделе. 28 мая один за одним по собственному желанию сложили полномочия глава Якутии Егор Борисов и губернатор Магаданской области Владимир Печеный. Опрошенные порталом iz.ru эксперты сходились во мнении, что отставка обоих «старейших» региональной политики не связана с низкой оценкой их работы.

карлин Губернатор Алтайского края Александр Карлин Фото: РИА Новости/Максим Блинов

И Борисов, и Печеный показали себя как эффективные и опытные управленцы, однако их потенциал исчерпан. Губернаторы, во-первых, «засиделись» на местах: Борисов восемь лет занимал пост главы Якутии, а до этого еще семь руководил правительством республики; Печеный же управлял Колымой с 2013 года. Но похоже, что главной причиной отставки стал возраст чиновников. Печеному в следующем месяце исполняется 69 лет, Егорову Борисову в августе — 64 года. В случае с главой Якутии сыграл также фактор здоровья — чиновник недавно перенес тяжелую операцию.

Плохая тенденция

Отставка алтайского губернатора укладывается в ту же логику: у руля региона он находится уже 13 лет, да и достиг пенсионного возраста. Однако прослеживается и другая логика — регион продемонстрировал не очень хорошие итоги муниципальных и думских выборов.

борисов Егор Борисов, справа на заседании рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Прошлогодняя муниципальная кампания привлекла к себе внимание еще до единого дня голосования. Активисты «Голоса» обратили внимание на высокую явку на досрочное голосование в крае — за день до выборов она оценивалась в 5%. По итогам проверки, однако, нарушений выявлено не было, заявляли в алтайском избиркоме.

На думских выборах «Единая Россия» продемонстрировала в Алтайском крае один их худших результатов. За кандидатов от партии власти, по итогам получившей в Госдуме седьмого созыва конституционное большинство, в регионе проголосовали 35,2% избирателей (для сравнения — в Кемеровской области она получила 77,57% голосов, в Иркутской области при губернаторе-коммунисте Сергее Левченко — 39,8%). Разрыв с ЛДПР, шедшей на второй строчке, составлял всего 15,4%.

Последние кампании вкупе показали, что плохие показатели на выборах в Алтайском крае стали тенденцией, отмечает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. Сигнально-протестное голосование в случае с сибирским регионом — это обозначение реально существующих проблем, а не обида жителей, отметил эксперт в беседе с порталом iz.ru.

Зато никому не должны

В рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2017 года, составленном агентством РИА Рейтинг, Алтайский край занял 52 место, опустившись на пять позиций. По качеству жизни регион поставили на 66 место из 85. Алтайский край — один из девяти регионов, где свыше четверти населения получает зарплату меньше 10 тыс. рублей. По данным Алтайкрайстата на март, реальная зарплата в регионе составляет 24 156 рублей — это на 8,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, однако значительно ниже средней по Сибири зарплате в 30 тыс. рублей.

Еще одна кризисная точка — показатели по рождаемости. По итогам первого полугодия 2017-го смертность серьезно превышала рождаемость: на 19,3 тыс. родившихся приходилось 24,9 тыс. умерших. Три года назад Александр Карлин выступил с резонансной инициативой — наказывать за низкие показатели по рождаемости главврачей. «К примеру, в больнице Троицкого района за год принято 60 родов, а это одни роды в неделю, — заявил губернатор на заседании совета по вопросам демографической политики в 2015-м. — Надо выяснить, где медики лучше делают аборты, чем принимают роды».

алтай Дети на велосипедах в селе Тиньга Онгудайского района, Республика Алтай Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

При слабых показателях в социальной сфере Алтайский край числится в пятерке регионов с самым низким уровнем госдолга — на начало года он составлял 2,01 млрд рублей (в Мордовии, ставшей антилидером в части задолженности перед федеральнысм бюджетом, этот показатель оценивается в 49,99 млрд рублей). Властям удалось удержать этот показатель с 2016 года. При этом у Алтайского края нет задолженности перед кредитными организациями — Карлин принципиально отказывался брать у них в долг. В начале года он грозился лишить краевых субсидий районы, если они снова наберут кредиты.

«Главы Косихинского, Шелаболихинского районов опять собираются заимствовать [у банков]. И один уже даже сделал это, — заявил Карлин в ходе подведения итогов работы правительства за 2017-й . — Если вы будете игнорировать соглашения, мы заберем субсидии назад, мы не позволим так себя вести». Такой подход помог добиться результатов. В 2017 году профицит регионального бюджета составил порядка 1,3 млрд рублей. Консолидированный бюджет на 2018-й, как подчеркивали в региональном Заксобрании, впервые превысил 100 млрд рублей при дефиците в 4,84 млрд рублей.

Стиль управления

Александр Карлин был назначен главой Алтайского края после трагической гибели в ДТП губернатора, народного артиста России Михаила Евдокимова в 2005 году. Карлин — уроженец региона, карьеру начинал в прокуратуре Бийска. В 32 года он уже занимал пост начальника отдела прокуратуры Алтайского края. В 1989-м перешел в Генпрокуратуру СССР. В федеральном ведомстве он дослужился до начальника управления по обеспечиваю участия прокуроров в арбитражном процессе. В биографии Карлина также значится работа на посту первого замминистра юстиции. На пост губернатора он ушел с позиции начальника управления администрации президента по вопросам госслужбы.

Несмотря на то, что Александра Карлина фактически нельзя считать «варягом», считается, что своим для жителей региона он так и не стал. Даже несмотря на афористичность многих высказываний.



Карлин Губернатор Алтайского края Александр Карлин (слева) с жителями села Николаевка Фото: ТАСС/Андрей Каспришин

Автор цитаты Мы задолженность за резервный уголь прощаем. Сколько мы списали? Мы научились деликатным выражениям у тургеневских барышень XIX века. Они куриные яйца называли куриными фруктами. А мы списание долга называем реструктуризацией.

Автор цитаты Этих специалистов по газификации, как у дворовой жучки блох. Подавляющее большинство — живопырки, которые не имеют ничего, кроме печати и счета... И у каждого главы района, где ведется массовая газификация, есть свои любимые жучки с любимым блохами.

«Он был непопулярен, причем, на мой взгляд, иногда незаслуженно непопулярен», — говорит Константин Калачев. По словам политолога, причиной тому стали в том числе исключительно силовые методы управления чиновника. Карлин «прибегал к жесткому администрированию даже там, где можно было договариваться». Из-за этого у губернатора возник ряд конфликтов в регионе. Проблема в том, что жесткое администрирование не приносило нужных результатов, отмечает Калачев.

Однако непопулярность чиновника не имеет отношения к его отставке, тем более что симпатия населения может быть никак не связана с реальными достижениями управленца. Алтайскому краю нужен новый руководитель, чтобы найти драйверы роста и, помимо этого, провести серьезную работу над эффективностью качества госуправления, резюмировал собеседник портала.