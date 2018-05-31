Песков рассказал о планах Путина касательно регионов

Президент России Владимир Путин продолжает заниматься проблемами субъектов страны, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Сегодня занимается региональной проблематикой. Он сегодня встречается с Никитиным (Глеб Никитин, нижегородский губернатор. — Ред. )», — сказал он.

Вместе с тем Песков отрицательно ответил на вопрос о том, продолжит ли Путин работать с регионами «в том ключе, в котором это было в последние дни».

В последние несколько дней несколько глав российских регионов покинули свои посты.

Так, 28 мая глава государства принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печеного и главы Якутии Егора Борисова.

На следующий день были назначены новые врио губернаторов Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В среду, 30 мая, Путин назначил новых руководителей двух регионов Амурской области и Алтайского края. Оба подходят под определение «молодого технократа».

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