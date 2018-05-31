Назначен врио главы Якутска

Исполняющим обязанности главы Якутска будет заместитель мэра Петр Ефремов. Он сменил на этом посту Айсена Николаева, назначенного врио губернатора Якутии, говорится в четверг, 31 мая, на сайте городской администрации.

Ефремов приступил к своим обязанностям с 28 мая.

Петр Ефремов с 2012 года занимает должность замглавы города по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства. Ранее он также работал на руководящих должностях.

28 мая глава Якутии Егор Борисов объявил об уходе со своего поста. По его словам, это решение было осознанным и республике нужен новый руководитель.

В тот же день президент РФ Владимир Путин принял отставку Борисова и назначил временно исполняющим обязанности Айсена Николаева.