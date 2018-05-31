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Назначен врио главы Якутска

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Фото: news.ykt.ru
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Исполняющим обязанности главы Якутска будет заместитель мэра Петр Ефремов. Он сменил на этом посту Айсена Николаева, назначенного врио губернатора Якутии, говорится в четверг, 31 мая, на сайте городской администрации.

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Ефремов приступил к своим обязанностям с 28 мая. 

Петр Ефремов с 2012 года занимает должность замглавы города по развитию сельского хозяйства, торговли и предпринимательства. Ранее он также работал на руководящих должностях.

28 мая глава Якутии Егор Борисов объявил об уходе со своего поста. По его словам, это решение было осознанным и республике нужен новый руководитель.  

В тот же день президент РФ Владимир Путин принял отставку Борисова и назначил временно исполняющим обязанности Айсена Николаева. 

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