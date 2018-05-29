Президент принял отставку глав Якутии и Магаданской области

Президент РФ Владимир Путин принял отставку глав Якутии и Магаданской области. Соответствующие указы президента опубликованы на сайте Кремля. Оба политика ушли по собственному желанию.

Егор Борисов возглавлял Республику Саха с 2010 года. Его обязанности на посту временно будет исполнять Айсен Николаев.

Президент встретился с врио главы Магаданской области Сергеем Носовым. Политик сменил Владимира Печеного — губернатора региона с 2013 года.