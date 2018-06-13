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Путин назначил гендиректора «Калашникова» замминистра обороны

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Президент России Владимир Путин назначил гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко заместителем министра обороны РФ. Соответсвующий указ был опубликован в среду, 13 июня. 

Он вступает в силу со дня его подписания, уточняется на официальном портале правовой информации.

30 мая Криворучко оставил должность генерального директора «Аэроэкспресса», которую он занимал с февраля 2010 года. Также он досрочно покинул пост гендиректора «Транскомплектхолдинга». 

4 июня Путин освободил от должности первого замглавы МЧС Владимира Степанова и назначил на его пост генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприяна.

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