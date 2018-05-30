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Путин назначил врио губернатора Амурской области

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин назначил участника проекта «Лидеры России» Василия Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области. Соответствующий указ главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

«Назначить Орлова Василия Александровича временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Амурской области», — говорится в тексте документа.

Предыдущий губернатор Александр Козлов досрочно сложил полномочия. 18 мая его назначили министром по развитию Дальнего Востока в новом кабмине.

Ранее Василий Орлов занимал пост главы минэкономразвития в регионе. С 2015 года он работал в крупнейшем нефтехимическом холдинге России «Сибур».

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