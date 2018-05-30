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Песков не стал обсуждать назначение полного тезки на пост советника президента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать возможное назначение своего полного тезки на пост нового советника главы государства во время брифинга в среду, 30 мая.

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Журналист, задавший вопрос Пескову этот вопрос, сослался на данные, распространенные СМИ.

«Я не могу комментировать эти сообщения», — отметил пресс–секретарь президента.

Ранее в среду пресс-секретарь президента отметил, что о принятии отставки губернатора Алтайского края Александра Карлина «будет сообщено своевременно».

Владимир Путин в понедельник произвел ряд кадровых перестановок в губернаторском корпусе. 29 мая президент назначил вице-губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на должность врио главы после того, как бывший руководитель региона Дмитрий Кобылкин был назначен министром природных ресурсов и экологии.

В этот же день президент назначил главу администрации Тюмени Александра Моора врио губернатора Тюменской области. Должность стала вакантной после того, как прежний губернатор Владимир Якушев возглавил Минстрой.

Днем ранее была принята отставка по собственному желанию губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Помимо прочего, о своем уходе объявил глава Якутии Егор Борисов.

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