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Песков назвал трагедией убийство журналиста Бабченко в Киеве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс–секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как отразится убийство журналиста Аркадия Бабченко на отношениях Москвы и Киева, подчеркнул, что «акцент нужно делать на другом».

«Первое: произошла трагедия, погиб гражданин РФ», — указал Песков. Также он отметил, что в России решительно осуждают убийство журналиста и выражают надежду на «настоящее, а не показушное расследование».

По мнению пресс-секретаря президента, Украина стала опасным местом для работы прессы. «Там убивают журналистов, выгоняют из страны, швыряют в застенки», — сказал Песков.

«Считаем, что это должно быть темой для очень жесткой международной реакции, чтобы сподвигнуть Киев на объективное расследование», — добавил он.

Журналиста Аркадия Бабченко застрелили накануне около его квартиры в Киеве. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что уверен в причастности России к этому убийству.

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