В Кремле прокомментировали отставку губернатора Алтайского края

Президент РФ Владимир Путин в среду, 30 мая, продолжит заниматься региональной проблематикой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Сначала в публичной плоскости президент позанимается опять региональными проблемами, через пару часов мы расскажем, каким образом», — сказал Песков журналистам.

Пресс-секретарь президента отметил, что о принятии отставки губернатора Алтайского края Александра Карлина «будет сообщено своевременно».

Ранее в среду, 30 мая, Карлин заявил об отставке с поста главы региона. Он отметил, что в ситуации ротации кадров считает «правильным обратиться к президенту с таким заявлением». На посту губернатора региона он работает с 2005 года.

Путин с начала недели произвел ряд кадровых перестановок в губернаторском корпусе. 29 мая президент назначил вице-губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на должность врио главы после того, как бывший руководитель региона Дмитрий Кобылкин был назначен министром природных ресурсов и экологии.

В этот же день президент назначил главу администрации Тюмени Александра Моора врио губернатора Тюменской области. Должность стала вакантной, после того как прежний губернатор Владимир Якушев возглавил Минстрой. Днем ранее была принята отставка по собственному желанию губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Помимо прочего, о своем уходе объявил глава Якутии Егор Борисов.