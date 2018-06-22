Путин переназначил Патрушева секретарем Совбеза

Президент России Владимир Путин переназначил Николая Патрушева секретарем Совета безопасности РФ. Глава государства подписал соответствующий указ в пятницу, 22 июня.

«Назначить Патрушева Николая Платоновича секретарем Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Николай Патрушев занимает должность секретаря Совбеза с мая 2008 года. До этого он являлся директором ФСБ России.

Ранее 14 июня Путин поручил оптимизировать структуру администрации Кремля, в частности, управления по внутренней политике, по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета РФ и экспертное управление.

13 июня Антона Вайно был переназначен на пост главы администрации главы государства, который он занимает с 12 августа 2016 года. В тот же день президент подписал ряд указов, касающихся состава администрации президента. Перемены в руководстве оказались точечными.