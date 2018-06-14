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Путин поручил оптимизировать администрацию Кремля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняко
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Президент РФ Владимир Путин поручил оптимизировать структуру администрации Кремля. Об этом говорится в указе главы государства.

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Оптимизировать планируется, в частности, управления по внутренней политике, по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета РФ и экспертное управление.

В связи с этими мероприятиями главе администрации президента Антону Вайно в течение месяца поручено утвердить структуру и штатное расписание реорганизованных управлений.

Кроме того, глава администрации должен предупредить работников реорганизованных подразделений о возможном увольнении из президентской администрации в связи с организационно-штатными мероприятиями.

13 июня Антона Вайно был переназначен на пост главы администрации Кремля, который он занимает с 12 августа 2016 года. 

В тот же день Путин подписал ряд указов, касающихся состава администрации президента. Перемены в руководстве оказались точечными.

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