Антон Вайно назначен главой администрации Кремля

Главой администрации Кремля переназначен Антон Вайно, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина от 13 июня опубликован на сайте администрации президента.

Он занимает эту должность с 12 августа 2016 года.

Также указами переназначены два первых заместителя руководителя президентской администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко. Заместителями переназначены Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко и Дмитрий Песков.

Ранее 13 июня Путин назначил гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко заместителем министра обороны РФ.