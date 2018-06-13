Антон Вайно назначен главой администрации Кремля
Главой администрации Кремля переназначен Антон Вайно, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина от 13 июня опубликован на сайте администрации президента.
Он занимает эту должность с 12 августа 2016 года.
Также указами переназначены два первых заместителя руководителя президентской администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко. Заместителями переназначены Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко и Дмитрий Песков.
Ранее 13 июня Путин назначил гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко заместителем министра обороны РФ.