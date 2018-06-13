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Антон Вайно назначен главой администрации Кремля

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Главой администрации Кремля переназначен Антон Вайно, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина от 13 июня опубликован на сайте администрации президента.

Он занимает эту должность с 12 августа 2016 года.

Также указами переназначены два первых заместителя руководителя президентской администрации Алексей Громов и Сергей Кириенко. Заместителями переназначены Магомедсалам Магомедов, Владимир Островенко и Дмитрий Песков. 

Ранее 13 июня Путин назначил гендиректора концерна «Калашников» Алексея Криворучко заместителем министра обороны РФ.

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