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Дмитрий Песков переназначен замглавы администрации президента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Дмитрий Песков переназначен заместителем руководителя администрации президента — пресс-секретарем президента. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина размещенном 13 июня на сайте Кремля. Этот пост Песков занимал с 2012 года.

В Администрации президента Путина Песков работал с 2000 по 2008 год. В 2000-2004 годах в должности начальника отдела по связям со СМИ, затем заместителем и первым заместителем начальника Управления пресс-службы президента РФ, а также заместителем пресс-секретаря президента России Алексея Громова.

В 2008-2012 годах Песков работал в Аппарате правительства под руководством Путина.

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