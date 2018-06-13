Дмитрий Песков переназначен замглавы администрации президента

Дмитрий Песков переназначен заместителем руководителя администрации президента — пресс-секретарем президента. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина размещенном 13 июня на сайте Кремля. Этот пост Песков занимал с 2012 года.

В Администрации президента Путина Песков работал с 2000 по 2008 год. В 2000-2004 годах в должности начальника отдела по связям со СМИ, затем заместителем и первым заместителем начальника Управления пресс-службы президента РФ, а также заместителем пресс-секретаря президента России Алексея Громова.

В 2008-2012 годах Песков работал в Аппарате правительства под руководством Путина.