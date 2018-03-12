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Песков назвал президента требовательным начальником

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Владимира Путина требовательным начальником и рассказал о критике и своей работе с главой государства.

По его словам, работа с президентом всегда сопровождается критикой со стороны главы государства, которая бывает более напряженной и менее напряженной, а сам Владимир Путин — весьма требовательный начальник. Также Песков отметил, что критику от руководства может не получать только пресс-секретарь, который не работает.

На вопрос представителей СМИ, позволяет ли себе Дмитрий Песков высказывать свою точку зрения или мнение относительно каких-либо вопросов, он ответил, что об этом «не может идти и речи» и свое частное мнение он никогда не высказывает.

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