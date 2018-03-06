Кремль прокомментировал подключение частного бизнеса к призывам по явке

В Кремле прокомментировали подключение частного бизнеса к призывам по явке на президентские выборы в РФ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что это является результатом работы ЦИК, а также подчеркнул, что Кремль не может навязывать свою позицию.

«ЦИК ведет работу по привлечению, на это не могут не обращать внимание люди, в том числе представители бизнеса, которые подключаются. Не может идти речь, чтобы Кремль навязывал кому-то такую позицию», — сказал он.

Ранее Песков назвал последовательной позицию «Газпрома» в споре с украинской компанией «Нафтогаз».