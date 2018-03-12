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Встреча Путина со спецпосланником Сеула не запланирована

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Встреча президента РФ Владимира Путина со специальным посланником президента Южной Кореи не запланирована, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Эта неделя, как вы знаете, предвыборная, рабочий график президента достаточно загружен, ряд региональных поездок запланирован», — пояснил представитель Кремля.

«Поэтому пока такой встречи в графике президента нет», — резюмировал он. 

Как писал iz.ru, спецпосланник президента Южной Кореи, советник по вопросам безопасности Чон Ый Ён посетит Россию с 13 по 14 марта. Он намерен дать разъяснения по итогам недавних межкорейских контактов. Представитель Сеула уже посетил с той же целью США.

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