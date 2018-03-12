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СМИ сообщили о «сильном желании» Ким Чен Ына помириться с США

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Фото: REUTERS/Damir Sagolj
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Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил «сильное желание» подписать мирный договор с США и установить дипломатические отношения между двумя странами, сообщает 12 марта газета «Тона ильбо» со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента Южной Кореи.

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«Конечная цель Ким Чен Ына состоит в том, чтобы подписать мирный договор с США и установить нормальные дипломатические отношения, вплоть до открытия американского посольства в Пхеньяне», — сказал источник издания, слова которого цитирует «РИА Новости».

Собеседник отметил, что о своих планах Ким Чен Ын рассказал на встрече в Пхеньяне с южнокорейской делегацией.

Трамп 9 марта поддержал предложение северокорейского лидера провести личную встречу. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что переговоры не могут состояться, пока Северная Корея не предпримет конкретные шаги по денуклеаризации. 12 марта стало известно, что встреча с высокой степенью вероятности состоится в Пхеньяне.

Трамп рассчитывает, что итогом переговоров с Ким Чен Ыном станет «величайшая сделка для мира».

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в сентябре 2017 года после очередных ракетных и ядерных испытаний Пхеньяна. После этого власти США приняли решение о введении санкций, что в КНДР посчитали «актом войны».

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