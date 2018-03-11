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Трамп уверен в «огромном успехе» в переговорах с КНДР

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Фото: REUTERS/Mike Theiler
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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что ожидает огромного успеха в переговорах с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Я думаю, что с Северной Кореей все будет очень хорошо, я думаю, что нас ждет огромный успех. Я думаю, что это будет что-то очень успешное. У нас большая поддержка. Поэтому, я думаю, что с Северной Корей все будет очень хорошо», — приводит слова Трампа пресс-служба Белого дома.

Ранее американский лидер сообщил о том, что Пхеньян обещал не проводить ракетные испытания в период двусторонних переговоров. Трамп рассказал, что верит властям КНДР, поскольку они не проводила ракетные испытания с 28 ноября прошлого года.

Трамп 9 марта поддержал предложение северокорейского лидера КНДР Ким Чен Ына провести личную встречу. При этом в Вашингтоне подчеркнули, что переговоры не могут состояться, пока Северная Корея не предпримет конкретные шаги по денуклеаризации.

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