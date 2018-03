Трамп рассказал об обещании КНДР на период двусторонних переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти КНДР обещали не проводить ракетные испытания в период двусторонних переговоров.

«Северная Корея не проводила ракетные испытания с 28 ноября 2017 года и пообещала не делать этого в период наших встреч. Я верю, что они будут соблюдать это обязательство!» — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment!