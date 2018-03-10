Трамп рассказал об обещании КНДР на период двусторонних переговоров

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти КНДР обещали не проводить ракетные испытания в период двусторонних переговоров.

«Северная Корея не проводила ракетные испытания с 28 ноября 2017 года и пообещала не делать этого в период наших встреч. Я верю, что они будут соблюдать это обязательство!» — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

North Korea has not conducted a Missile Test since November 28, 2017 and has promised not to do so through our meetings. I believe they will honor that commitment! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 марта 2018 г.

9 марта Трамп поддержал предложение лидера КНДР Ким Чен Ына провести личную встречу. Отмечалось, что Пхеньян готов обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова.

При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что встреча не является официальными переговорами между странами, а решение о встрече с Ким Чен Ыном Трамп принял самостоятельно.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, встреча Трампа и Ким Чен Ына не состоится, пока Северная Корея не предпримет конкретные действия по денуклеаризации.

Встреча двух лидеров должна состояться до мая 2018 года.