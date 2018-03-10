Прямой эфир
Сюжет:

Трамп рассказал об обещании КНДР на период двусторонних переговоров

0
Фото: REUTERS/Leah Millis
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти КНДР обещали не проводить ракетные испытания в период двусторонних переговоров.

«Северная Корея не проводила ракетные испытания с 28 ноября 2017 года и пообещала не делать этого в период наших встреч. Я верю, что они будут соблюдать это обязательство!» — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

Сеульские маневры
В Южной Корее рассматривают возможность уменьшить масштаб совместных маневров с США, чтобы не нарушить позитивную динамику переговоров с Пхеньяном

9 марта Трамп поддержал предложение лидера КНДР Ким Чен Ына провести личную встречу. Отмечалось, что Пхеньян готов обсудить денуклеаризацию Корейского полуострова. 

При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что встреча не является официальными переговорами между странами, а решение о встрече с Ким Чен Ыном Трамп принял самостоятельно.

По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, встреча Трампа и Ким Чен Ына не состоится, пока Северная Корея не предпримет конкретные действия по денуклеаризации.

Встреча двух лидеров должна состояться до мая 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп обсудил с Макроном пошлины и будущую встречу с лидером КНДР
Меркель назвала «проблеском надежды» готовность США и КНДР к диалогу

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017