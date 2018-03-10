Трамп обсудил с Макроном пошлины и будущую встречу с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном введение таможенных пошлин на импорт металлов из ЕС и свою будущую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство «РИА Новости».

«Президент Дональд Трамп вчера позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону, чтобы сообщить о решении ввести пошлины на импорт стали и алюминия. Президент Трамп подчеркнул, что его решение назрело и необходимо для национальной безопасности», - сказано в сообщении Белого дома.

Отмечается, что Трамп и Макрон «обсудили альтернативные пути решения проблем США», а также поприветствовали намерение американского президента встретиться с лидером КНДР «для обеспечения полной денуклеаризации Корейского полуострова».

8 марта Трамп подписал документ о введении пошлин на импорт иностранной стали и алюминия для поддержки американских производителей. В ответ на это 9 марта Макрон выразил «серьезную обеспокоенность» и предупредил президента США, что пошлины могут спровоцировать торговую войну, в которой проиграют все страны. По мнению французского лидера, подобные меры «не будут эффективными в борьбе с недобросовестной практикой».

В пятницу Трамп поддержал предложение Ким Чен Ына провести личную встречу, которая должна состояться до мая 2018 года. Макрон поприветствовал будущие переговоры, назвав их очень полезными для всех стран.