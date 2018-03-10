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Трамп рассказал о возможном отказе от введения пошлин для Австралии

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Фото: Global Look Press/Michael Reynolds/CNP/AdMedia
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Президент США Дональд Трамп рассказал о проведении переговоров, от которых зависит введение пошлин в 25% на импорт иностранной стали и в 10% на импорт алюминия для Австралии.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Поговорил с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом. Он привержен установлению очень справедливых и взаимовыгодных военных и торговых отношений», — написал Трамп.

Он отметил, что страны работают над соглашением очень быстро, чтобы не пришлось вводить пошлины в отношении «союзника и великой страны».

Документ о введении пошлин, подписанный Трампом 8 марта, вызвал волну негодования в целом ряде стран. В Евросоюзе допустили ответное введение пошлин на импорт товаров из США, в частности на предметы одежды, косметику, мотоциклы и суда стоимостью около €1 млрд. 

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