Глава ЦРУ заявил о намерении КНДР нанести ядерный удар по США
Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майкл Помпео уверен, что через несколько месяцев Северная Корея сможет нанести ядерный удар по целям на континентальной части США.
Отмечается, что еще в январе Помпео говорил о «нескольких месяцах», через которые Пхеньян будет готов нанести удар. Директор ЦРУ ответил, что это «по-прежнему остается справедливой оценкой, принимая во внимание, что режим [лидера КНДР Ким Чен Ына] говорит сегодня о работе относительно способности [своих ракет] достичь [континентальной части] Соединенных Штатов».
Директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега Роберт Норрис полагают, что КНДР владеет 10–20 ядерными боеголовками, большая часть которых имеет мощность от 10 до 20 килотонн, сообщает ТАСС.
9 марта президент США Дональд Трамп поддержал предложение лидера КНДР Ким Чен Ына провести личную встречу. Помпео заявил, что Трамп принял рациональное решение, нацеленное на решение проблемы ракетно-ядерной программы КНДР.
Сам американский президент рассчитывает, что по итогам диалога сторонам удастся заключить «величайшую сделку для мира». Встреча двух лидеров должна состояться до мая 2018 года.