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Глава ЦРУ заявил о намерении КНДР нанести ядерный удар по США

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Директор Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Майкл Помпео уверен, что через несколько месяцев Северная Корея сможет нанести ядерный удар по целям на континентальной части США.

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Отмечается, что еще в январе Помпео говорил о «нескольких месяцах», через которые Пхеньян будет готов нанести удар. Директор ЦРУ ответил, что это «по-прежнему остается справедливой оценкой, принимая во внимание, что режим [лидера КНДР Ким Чен Ына] говорит сегодня о работе относительно способности [своих ракет] достичь [континентальной части] Соединенных Штатов».

Директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега Роберт Норрис полагают, что КНДР владеет 10–20 ядерными боеголовками, большая часть которых имеет мощность от 10 до 20 килотонн, сообщает ТАСС.

9 марта президент США Дональд Трамп поддержал предложение лидера КНДР Ким Чен Ына провести личную встречу. Помпео заявил, что Трамп принял рациональное решение, нацеленное на решение проблемы ракетно-ядерной программы КНДР.

Сам американский президент рассчитывает, что по итогам диалога сторонам удастся заключить «величайшую сделку для мира». Встреча двух лидеров должна состояться до мая 2018 года.

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