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В Белом доме не исключили возможность встречи Трампа и Ким Чен Ына в Вашингтоне

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может состояться в Вашингтоне. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

«Пока мне нечего объявить, время и место еще будут определены… Ничего не исключается», — сказал Шах в эфире телеканала ABC News, отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время Шах поставил под сомнение возможность поездки Трампа в КНДР.

«Не думаю, что это вероятно, но еще раз, ничего не буду исключать», — добавил он.

Трамп принял предложение лидера КНДР Ким Чен Ына провести личную встречу 9 марта. Американский президент рассчитывает, что по итогам диалога сторонам удастся заключить «величайшую сделку для мира».

Как отмечал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, решение о переговорах Трамп принял самостоятельно, а подготовка займет несколько недель. Встреча двух лидеров должна состояться до мая 2018 года

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