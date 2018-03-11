Глава ЦРУ назвал причины согласия Трампа на встречу с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп действовал рационально, соглашаясь на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил глава ЦРУ США Майкл Помпео. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент делает это не ради театральщины, он нацелен на решение проблемы (ракетно-ядерной программы КНДР. — Ред.), — сказал Помпео в эфире американского телеканала Fox News.

9 марта президент США согласился встретиться с Ким Чен Ыном, а также заявил о готовности обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова. На данный момент известно, что встреча должна состояться до мая 2018 года.

Трамп также рассчитывает, что по итогам переговоров с северокорейским лидером сторонам удастся заключить «величайшую сделку для мира».