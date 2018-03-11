Прямой эфир
Сюжет:

Глава ЦРУ назвал причины согласия Трампа на встречу с Ким Чен Ыном

0
Фото: REUTERS/Joshua Roberts
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп действовал рационально, соглашаясь на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, заявил глава ЦРУ США Майкл Помпео. Об этом сообщает ТАСС.

«Президент делает это не ради театральщины, он нацелен на решение проблемы (ракетно-ядерной программы КНДР. — Ред.), — сказал Помпео в эфире американского телеканала Fox News.

9 марта президент США согласился встретиться с Ким Чен Ыном, а также заявил о готовности обсуждать денуклеаризацию Корейского полуострова. На данный момент известно, что встреча должна состояться до мая 2018 года.

Трамп также рассчитывает, что по итогам переговоров с северокорейским лидером сторонам удастся заключить «величайшую сделку для мира».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп ведет переговоры с юристом Билла Клинтона
Трамп обсудил с Макроном пошлины и будущую встречу с лидером КНДР

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017