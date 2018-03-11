Министр финансов США назвал условие встречи Трампа и Ким Чен Ына

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа может состояться при условии, что Северная Корея откажется от проведения ракетных испытаний, заявил глава минфина США Стивен Мнучин. Об этом пишет RT.

«Президент дал понять, что условие состоит в том, чтобы не было ядерных испытаний и ракет», — сказал он в эфире телеканала NBC.

Ранее директор ЦРУ Майкл Помпео рассказал, что Трамп согласился на встречу с Ким Чен Ыном не ради «театральщины». Американский лидер действовал рационально и рассчитывает на решение ракетно-ядерной программы КНДР.

Сам Трамп заявил журналистам, что ожидает огромного успеха в переговорах с главой Северной Кореи. По словам госсекретаря США Рекса Тиллерсона, подготовка встречи Трампа и Ким Чен Ына займет несколько недель.