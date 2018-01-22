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Китайская головоломка

Трамп много угрожал Китаю, но за год президентства не смог переиграть Пекин ни на одном из направлений
Фото: Global Look Press/ZUMA/TPG
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Китайская головоломка
2018-01-22 13:16:19">
2018-01-22 13:16:19
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Единый и неделимый
Более полувека КНР и Тайвань спорят, кто из них настоящий Китай

Вот уже год Дональд Трамп занимает пост президента Соединенных Штатов Америки. На этапе предвыборной борьбы он много говорил о необходимости изменить соотношение в торговом балансе с КНР, надавить на Пекин по целому ряду вопросов и вообще показать китайцам, кто в доме хозяин. Трамп не жалел сил, критикуя предшественников за неспособность решить выше перечисленные вопросы. Чего же сам Трамп смог добиться в диалоге с Китаем за то время, что он руководит США? Об этом читайте в материале iz.ru.

Дональда Трампа принято обвинять (или хвалить) за ревизионизм в отношении многих аспектов политики, которую на протяжении многих лет проводили предыдущие лидеры США — причем как демократы, так и республиканцы.

Изменение отношений с Китаем, обещал Трамп еще на этапе предвыборной гонки, должны были стать одним из главных проявлений этого ревизионизма. Однако, несмотря на зажигательную риторику, в течение года Трамп оставался в русле стратегии, сформулированной в отношении КНР еще в начале первого срока президентства Барака Обамы и при активном участии госсекретаря Хиллари Клинтон.

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Сторонники Трампа накануне президентских выборов в США, 2016 год

Фото: Global Look Press/ZUMA/Tolga Akmen

Вместо пересмотра ключевых установок этой стратегии команда нынешнего президента пыталась исправить то, что считала тактическими ошибками прошлой администрации, и одновременно задобрить избирателей Трампа из «ржавого пояса», не заходя при этом слишком далеко.

США сочли главной угрозой для себя соперничество других государств

Американский курс в отношении Китая, приобретший общие очертания в начале первого срока Обамы и усовершенствованный на фоне наметившейся победы США в Ираке (оказавшейся иллюзорной), включал следующие важнейшие элементы:

  • усиление военного присутствия в АТР, в том числе за счет сокращения вовлеченности США в дела других регионов мира. Это, в частности, привело к ускоренному выводу американских войск из Ирака, ядерной сделке с Ираном и политике «перезагрузки» с Россией;

  • форсированные инвестиции в «прорывные» военные и двойные технологии для обеспечения гарантированного превосходства над растущим Китаем при ограниченных бюджетных расходах — так называемая «Третья стратегия компенсации», одобренная Пентагоном в 2014-м;

  • укрепление системы союзов в регионе и вокруг него за счет активизации связей с традиционными союзниками (Япония, Южная Корея, Филиппины, Сингапур, Таиланд) и активного вовлечения новых партнеров (Индия, Вьетнам и т.п.);

  • давление на Пекин из-за воровства американской интеллектуальной собственности, экономического кибершпионажа и несбалансированности китайско-американской торговли. По второму вопросу США при Обаме делали акцент на обвинения КНР в манипулировании валютным курсом и добились частичной корректировки китайской курсовой политики в 2011-м, а также обязательств по ограничению экономического кибершпионажа в 2013 году;

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Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), 23 января 2017 года

Фото: Global Look Press/CNP/Ron Sachs

  • восстановление американского лидерства в вопросах региональной экономической интеграции за счет ускоренного заключения соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) с участием большинства региональных экономик, но без Китая;

  • усиление давления на Пекин по тематике прав человека и демократии, проблеме Тибета и т.п.;

  • наряду с этими мерами сдерживания и давления США избегали прямой конфронтации с Китаем, продолжая работать над укреплением экономических, образовательных, культурных и научных связей, взаимодействуя в тех сферах, где интересы двух стран совпадали.

Иллюзия успеха
Итоги визита Трампа в Китай вовсе не так блестящи, как может показаться

Эта стратегия на первый взгляд позволяла эффективно сдерживать амбиции Пекина, поставить заслон росту китайского влияния, лишить китайскую элиту мотивации, а китайское государство — способности к конфронтации с США. В конечном счете, с американской точки зрения, дело должно было кончиться либо «либеральной трансформацией» политического режима КНР, либо его крахом. Любой другой вариант развития событий противоречил бы господствующей в США политической догматике и не мог рассматриваться всерьез.

Проблемой Соединенных Штатов оказалась неспособность увязать многочисленные аспекты этой стратегии в единую последовательную политику. Победа в Ираке быстро обернулась катастрофой, становлением ИГИЛ (организация запрещена в РФ) и последующим ростом американской вовлеченности в дела региона. Полным провалом завершилась и «перезагрузка» в отношениях с Россией, противостояние с которой с 2014 года потребовало существенного отвлечения ресурсов.

К 2015–2016 годам стал очевиден полный провал проводившейся на протяжении многих десятилетий США политики «стратегического терпения» в отношении КНДР. Северокорейский режим усиливался в экономическом и военном отношении, несмотря на санкции, но администрация Обамы предпочла этого не заметить, оставив данный вопрос в наследство преемнику.

Другой проблемой, проявившейся к концу правления Обамы, стала ситуация на Филиппинах. Многолетний кризис политической системы привел к тому, что президентом этого важнейшего партнера Вашингтона в Юго-Восточной Азии был выбран популист Родриго Дутерте, который предпочел союзу с США многовекторную политику, включая партнерство с Россией и Китаем.

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Филиппинский президент Родриго Дутерте

Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua/Rouelle Umali

Негативная реакция США на военный переворот в Таиланде в 2014-м толкнула еще одного ключевого союзника Америки в объятия Пекина. Наконец, администрация Обамы проспала резкое усиление военных позиций КНР в стратегически важном Южно-Китайском море (ЮКМ) благодаря строительству искусственных островов в архипелаге Спратли.

США и Китай надеются на изменение «деструктивного поведения» КНДР

С точки зрения Трампа, проблемой была не сама китайская стратегия Обамы, а слабость и непоследовательность в ее осуществлении. Единственным пунктом, который Трамп пересмотрел полностью, стало создание ТТП: участие США в этом объединении противоречило взглядам Трампа и вызывало ненависть у его электората. По всем остальным направлениям Трамп пытался лишь действовать в духе «расширить и углубить», либо навести порядок в оставленном ему в наследство хаосе.

По некоторым направлениям Трамп добился результатов. Благодаря резкому росту военного бюджета США на 2018 год, приблизившегося к $700 млрд (вместе с расходами на военные кампании за рубежом), у Пентагона появились ресурсы для наращивания военной мощи на Тихом океане. В прошлом году администрация Трампа смогла несколько активизировать отношения с Индией, ввела в официальный оборот понятие «Индо-Тихоокеанский регион». Был сформирован четырехсторонний механизм для обсуждения региональной безопасности с участием США, Японии, Индии и Австралии.

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Однако в целом китайская политика Трампа характеризовалась нарастающим хаосом и дезорганизацией. С первых месяцев президентства в центр повестки дня выдвинулась северокорейская проблема, как несущая прямую угрозу безопасности США.

Сила сопротивления
Почему ни санкции, ни угрозы не заставят КНДР отказаться от ядерного оружия

Трамп не имел политического капитала для коренного пересмотра американской политики в отношении КНДР и начала прямого диалога с этой страной. В результате он был вынужден обращаться за помощью к Пекину, чтобы усилить давление на Пхеньян. Соответственно, о том, чтобы давить на сам Китай по вопросам торговли, безопасности в ЮКМ и отношений с Тайванем — что Трамп обещал сделать еще перед инаугурацией, — пришлось забыть.

Развал Трампом ТТП, решение о пересмотре соглашения о зоне свободной торговли с Южной Кореей и его популистские заявления о том, что союзники должны платить за предоставляемую США защиту, ослабили авторитет Вашингтона в Азии. Америка перестала восприниматься как надежный и предсказуемый партнер, ее политическая система перестала быть бесспорным образцом. Подточили авторитет США и многочисленные, но не подкрепленные никакими реальными шагами военные угрозы Трампа в адрес КНДР.

Отношения Вашингтона с союзниками продолжали слабеть. Китай, введший против Южной Кореи в 2016-м неофициальные экономические санкции в ответ на размещение американской системы ПРО THAAD, смог к концу прошлого октября добиться от этой страны обязательств (пусть не закрепленных юридически) учитывать особые китайские интересы. Сеул обещал не размещать дополнительных американских комплексов ПРО, не становиться частью глобальной ПРО и не вступать в тройственный союз с Японией и США. Таким образом, старый союзник Штатов, столкнувшись с китайским экономическим давлением и не получив никакой поддержки от Вашингтона, предпочел уступить требованиям Пекина, создав весьма серьезный и опасный прецедент. Попытки США активизировать отношения с Филиппинами не увенчались успехом.

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Протестующие в Сеуле, апрель 2017 года

Фото: Global Look Press/ZUMA/Xinhua/Yao Qilin
Трамп назвал своей заслугой сокращение в девять раз территории ИГ

КНР удалось найти эффективные каналы влияния на окружение американского президента, действуя в том числе через членов его семьи (в первую очередь — Джареда Кушнера). Визит Трампа в Пекин в ноябре 2017 года показал, что китайцы мастерски играют на слабых сторонах американского лидера — любви к почестям и лести, а также стремлению к быстрому результату любой ценой. По итогам визита было объявлено, что стороны подписали соглашений на $250 млрд. Однако при детальном рассмотрении оказалось, что в основном это были ни к чему не обязывающие меморандумы о намерениях.

Несмотря на внимание Трампа к вопросам торговли, дефицит США в торговле с КНР вырос в 2017 году на 13%, до $288 млрд (данные китайской статистики). Согласно американским данным, дефицит оказался еще более значительным и составлял $342 млрд за первые 11 месяцев 2017 года.

При этом конфронтационные тенденции сохраняли свое влияние на двусторонние отношения. Китай наряду с Россией был идентифицирован в качестве основного соперника США в военной сфере в недавно опубликованной Стратегии национальной обороны США. В январе появилось большое число утечек и публикаций о вероятной подготовке Белым домом ограничительных мер в сфере торговли с Китаем, возможно даже торговой войны. Однако способность США к принятию столь решительных и радикальных мер сейчас выглядит сомнительной.

Автор — ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН 

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