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США сочли главной угрозой для себя соперничество других государств

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Фото: Global Look Press
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Соперничество различных государств в мире является основной угрозой национальной безопасности США, утверждается в рассекреченной версии новой Стратегии национальной обороны США.

«Стратегическое соперничество между государствами, а не терроризм теперь является основной угрозой национальной безопасности США», — говорится в документе.

Вашингтон «сталкивается с растущим мировым беспорядком», цитирует ТАСС.

Как ранее сообщал портал iz.ru, в декабре Белый дом представил новую стратегию нацбезопасности США, согласно которой основными угрозами для страны являются «страны-изгои» Иран и КНДР, «ревизионистские» действия России и Китая, а также международные террористические организации.

По мнению МИД РФ, ключевой посыл стратегии — «мир с позиции силы» — ведет лишь к противостоянию. 

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