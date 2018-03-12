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Встреча Трампа с Ким Чен Ыном предположительно пройдет в Пхеньяне

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына с высокой степенью вероятности состоится в Пхеньяне.

Об этом пишут «Известиям» со ссылкой на два высокопоставленных правительственных источника в Сеуле.

По словам одного из собеседников, на саммите северокорейская сторона намерена поднять вопрос об установлении дипотношений между КНДР и США.

Вероятность встречи двух лидеров в Пхеньяне также подтвердил мэр южнокорейского города Кванмен.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР «в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Встреча в Пхеньяне

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