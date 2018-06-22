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Путин провел ряд кадровых перестановок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин провел ряд кадровых перестановок, в том числе назначил своими советниками премьера Чечни Абубакара Эдельгериева и экс-руководителя кремлевской администрации Валентина Юмашева. 

Об этом говорится в указах, текст которых распространила пресс-служба главы государства в пятницу, 22 июня.

Уточняется, что Юмашев, который с марта 1997 года по декабрь 1998-го руководил администрацией Кремля, будет выполнять свои обязанности на общественных началах.

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Кроме того, Путин переназначил Анну Куликову начальником управления протокола главы государства, а также назначил Сергея Новикова начальником управления по общественным проектам, Александра Манжосина — начальником управления по внешней политике, а Андрея Липова — главой управления по развитию.

Также были назначены начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которым стал Олег Говорун. При этом Александр Симоненко стал начальником экспертного управления главы государства, а Андрей Цыбулин — начальником управления пресс-службы и информации президента. 

Помимо этого, Александр Смирнов был переназначен главой управления президента по общественным связям и коммуникациям, а Андрей Чоботов стал начальником управления по вопросам противодействия коррупции. 

Также 22 июня Путин переназначил Николая Патрушева секретарем Совета безопасности РФ, а Анну Кузнецову — уполномоченным по правам ребенка.

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