Президент России Владимир Путин провел ряд кадровых перестановок, в том числе назначил своими советниками премьера Чечни Абубакара Эдельгериева и экс-руководителя кремлевской администрации Валентина Юмашева.

Об этом говорится в указах, текст которых распространила пресс-служба главы государства в пятницу, 22 июня.

Уточняется, что Юмашев, который с марта 1997 года по декабрь 1998-го руководил администрацией Кремля, будет выполнять свои обязанности на общественных началах.

Кроме того, Путин переназначил Анну Куликову начальником управления протокола главы государства, а также назначил Сергея Новикова начальником управления по общественным проектам, Александра Манжосина — начальником управления по внешней политике, а Андрея Липова — главой управления по развитию.

Также были назначены начальник управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией, которым стал Олег Говорун. При этом Александр Симоненко стал начальником экспертного управления главы государства, а Андрей Цыбулин — начальником управления пресс-службы и информации президента.

Помимо этого, Александр Смирнов был переназначен главой управления президента по общественным связям и коммуникациям, а Андрей Чоботов стал начальником управления по вопросам противодействия коррупции.

Также 22 июня Путин переназначил Николая Патрушева секретарем Совета безопасности РФ, а Анну Кузнецову — уполномоченным по правам ребенка.