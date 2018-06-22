Путин переназначил Кузнецову на должность уполномоченного по правам ребенка

Президент России Владимир Путин переназначил Анну Кузнецову уполномоченным по правам ребенка в РФ. Об этом говорится в указе президента, текст которого распространила 22 июня пресс-служба Кремля.

Кузнецова впервые была назначена на эту должность 9 сентября 2016 года.

До этого уполномоченным по правам ребенка был Павел Астахова. Его отправили в отставку после посещения детей, выживших в трагедии на озере в Карелии. Прибыв в больницу, омбудсмен спросил у одного из них: «Как поплавали?».

В январе Кузнецова сообщила, что в рамках инициированной президентом РФ программы строительства перинатальных центров на данный момент построено 30 таких учреждений.