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Путин переназначил Кузнецову на должность уполномоченного по правам ребенка

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Президент России Владимир Путин переназначил Анну Кузнецову уполномоченным по правам ребенка в РФ. Об этом говорится в указе президента, текст которого распространила 22 июня пресс-служба Кремля.

Кузнецова впервые была назначена на эту должность 9 сентября 2016 года. 

До этого уполномоченным по правам ребенка был Павел Астахова. Его отправили в отставку после посещения детей, выживших в трагедии на озере в Карелии. Прибыв в больницу, омбудсмен спросил у одного из них: «Как поплавали?». 

В январе Кузнецова сообщила, что в рамках инициированной президентом РФ программы строительства перинатальных центров на данный момент построено 30 таких учреждений.

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