Путин поздравил Позднякова с должностью главы ОКР

Владимир Путин поздравил Станислава Позднякова с избранием на должность главы Олимпийского комитета России. Президент отметил, что чемпионат мира и победы — это важно, но и проблемы нужно решать, после чего обозначил задачу для ОКР.

Глава государства заявил, что нужно активно работать с федерациями, с Министерством спорта, с правительством, с общественными организациями, с общественностью, со СМИ и с коллегами из зарубежных стран, в том числе и с Международным олимпийским комитетом.

Россия готова к диалогу с МОК, особенно в преддверии ОИ-2020 в Токио. Глава Олимпийского комитета подчеркнул, что ОКР — институт спортивной дипломатии. Также Поздняков добавил, что перед ОКР стоит много серьезных задач, и выразил надежду на поддержку и внимание со стороны российских властей.