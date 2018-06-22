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Путин поздравил Позднякова с должностью главы ОКР

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Владимир Путин поздравил Станислава Позднякова с избранием на должность главы Олимпийского комитета России. Президент отметил, что чемпионат мира и победы — это важно, но и проблемы нужно решать, после чего обозначил задачу для ОКР.

Глава государства заявил, что нужно активно работать с федерациями, с Министерством спорта, с правительством, с общественными организациями, с общественностью, со СМИ и с коллегами из зарубежных стран, в том числе и с Международным олимпийским комитетом.

Россия готова к диалогу с МОК, особенно в преддверии ОИ-2020 в Токио. Глава Олимпийского комитета подчеркнул, что ОКР — институт спортивной дипломатии. Также Поздняков добавил, что перед ОКР стоит много серьезных задач, и выразил надежду на поддержку и внимание со стороны российских властей.

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