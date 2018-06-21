Поздняков намерен восстановить доверие к ОКР на мировом уровне

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что намерен восстановить доверие к ОКР со стороны международных партнеров. По его словам, Москва уже подготовила ряд предложений Международному олимпийскому комитету (МОК) по совместным мероприятиям в России.

«Международное направление, международная деятельность Олимпийского комитета является одним из приоритетов нашей работы. В этом смысле ОКР является неким институтом спортивной дипломатии», — отметил Поздняков на встрече с президентом России.

Глава комитета также обратил внимание на подготовку к зимним Олимпийским играм-2020 в Токио, к которой министерству спорта и другим ведомствам необходимо подойти слаженно, передает «РИА Новости».

В конце февраля МОК снял временную дисквалификацию с Олимпийского комитета России, восстановив его членство в организации.

Исполком МОКа дисквалифицировал ОКР в декабре прошлого года на основании работы комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, занимавшихся перепроверкой допинг-проб российских спортсменов.

В результате сборную России отстранили от участия в зимней Олимпиаде, которая в феврале 2018 года прошла в южнокорейском Пхёнчхане. К соревнованиям тогда допустили отдельных спортсменов, доказавших свою непричастность к употреблению запрещенных препаратов.