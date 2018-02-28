МОК восстановил членство Олимпийского комитета России

Международный олимпийский комитет (МОК) снял временную дисквалификацию с Олимпийского комитета России (ОКР). Членство ОКР в организации восстановлено.

О снятии дисквалификации сообщает «РИА Новости», ссылаясь на несколько источников, не связанных друг с другом. Аналогичную информацию приводит журналист Василий Конов.

Международный олимпийский комитет (МОК) снял временную дисквалификацию с Олимпийского комитета России (ОКР). В правах восстановлены. Надеюсь, что всё это можно забыть как страшный сон. Осталось восстановить РУСАДА и всё. — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) February 28, 2018

Исполком МОКа дисквалифицировал ОКР 5 декабря прошлого года на основании работы комиссий под руководством Дениса Освальда и Самуэля Шмида, занимавшихся перепроверкой допинг-проб российских спортсменов.

В результате сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде-2018. К соревнованиям были допущены отдельные российские спортсмены, доказавшие свою непричастность к употреблению запрещенных препаратов.

Олимпийцы из России завоевали на ОИ 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей.

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